В Генштабе РФ заявили, что военные НАТО уже воюют на Украине

Военнослужащие Североатлантического альянса под видом наемников участвуют в боевых действиях на Украине.

Как сообщил "Красной звезде" начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской, они управляют комплексами противоракетной обороны оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов.

Офицеры НАТО осуществляют подготовку военных операций Вооруженных сил Украины. Рудской также не исключил новое контрнаступление Киева при помощи Запада и отметил, что "ВСУ все еще сохраняют боеспособность".

Тем временем, российские военные зашли в село Работино Запорожской области. Они ведут бой с противником на территории самого населенного пункта.