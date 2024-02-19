19 Февраля 2024
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Общество В России
Фото: vk.com/mypervie/скрин

"Движение первых" расширит присутствие за счет частных школ и вузов

Первичное отделение "Движения первых" может быть открыто без ограничений по инициативе обучающихся в любом образовательном учреждении России.

Как заявил председатель правления движения Григорий Гуров, в настоящее время отделения открыты в 115 частных школах и профессиональных образовательных организациях и 15 вузах. Первичные отделения движения работают более чем в 90% российских школ, а это около 40 тыс.

Это подтвердил и глава комитета Госдумы России по молодежной политике Артем Метелев. "Важно встроить частные образовательные организации в работу с молодежью так же, как она ведется в государственных организациях. Есть множество полезных проектов и возможностей для молодых людей, и их нужно открыть для тех, кто учится в частных школах и вузах", – заявил парламентарий, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что количество активистов движения детей и молодежи "Движение первых" за счет повышения максимального возраста его участников с 18 до 25 лет может вырасти до 500 тыс. студентов вузов.

Теги: Движение первых, молодежь


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Ранее 26.01.2024 03:01 Мск В Госдуме представили проект стратегии молодежной политики

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