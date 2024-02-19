Правозащитники сообщили о 400 задержанных на акциях памяти Навального*

Правозащитники обновили информацию по количеству задержанных на акциях памяти оппозиционера Алексея Навального*, который скончался в колонии 16 февраля.

С того момента в нескольких городах задержаны более 404 человек. Таковы данные "ОВД-Инфо" (признан Минюстом иноагентом). Больше всего задержаний случилось 17 февраля. Тогда в 34 городах были задержаны более 287 человек. В день, когда стало известно о смерти Навального, число задержанных превысило 104 человека.

Самое большое число задержанных - в Санкт-Петербурге и в Москве. Там в совокупности за три дня акций памяти задержаны 203 и 63 человека соответственно.

Акции памяти Навального проходят по всему миру и в российских городах. В Москве люди выстраиваются в очередь у Соловецкого камня и у других памятников жертвам политических репрессий, чтобы возложить цветы. Полиция не разрешает задерживаться у камня после возложения, но не препятствует формированию очереди.

Напомним, Навальный* скончался 16 февраля в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. Как сообщило УФСИН России по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу потерял сознание. Медработники колонии срочно прибыли к нему, также сотрудники вызвали экипаж скорой помощи. Но реанимация не помогла, врачи только констатировали факт смерти.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга