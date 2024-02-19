Минфин: почти половина россиян откладывает деньги на непредвиденные расходы

Почти половина россиян откладывает деньги на случай непредвиденных расходов.

Как говорится на сайте Минфина России со ссылкой на слова замминистра финансов Павла Кадочникова, доля граждан с базовыми знаниями в сфере финансовой грамотности достигла 72%.

Заместитель министра указал, что молодежь в России весьма активна в вопросах финансовой грамотности. "Молодежь - самая активная группа населения, они самые любопытные, они быстрее всех пробуют финансовые услуги и сервисы и больше остальных категорий граждан интересуются, что они могут сделать для приумножения своих личных и семейных финансов", - отметил Кадочников.

Как свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения, более половины (57%) россиян оценивают свое материальное положение как среднее.