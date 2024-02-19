Wargonzo: армия России зашла в Работино

Российские военные зашли в село Работино Запорожской области.

По данным проекта Wargonzo военкора Семена Пегова, они ведут бой с противником на территории самого населенного пункта.

"На самом деле зацепиться за окраины села первым группам наших бойцов удалось еще вчера, но, чтобы развить успех, необходимо было дождаться удара нашей армии со стороны Вербового, что сегодня и произошло", – следует из сообщения.

Ранее Telegram-канал сообщал, что ВС России перехватили инициативу на Запорожском направлении и ведут боевые действия в районах населенных пунктов Работино, Новопрокоповка и Вербовое.

Ранее в Минобороны России прокомментировали занятие ВС РФ Авдеевки. Это произошло 17 февраля.