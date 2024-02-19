В Махачкале прокуратура проводит проверку после избиения школьника

Прокуратура Дагестана проводит проверку после появления в сети видео, на котором группа школьников избивает своего сверстника.

По данным пресс-службы надзорного органа, это произошло в районе средней общеобразовательной школы №27 Махачкалы. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По данным МВД Дагестана, в отношении родителей несовершеннолетних собраны административные материалы. Полицейские провели беседу с подростками, а в отношении их родителей.

Ранее в соцсетях распространилось снятое в подъезде видео, на котором несколько подростков напали на сверстника и избивают его.