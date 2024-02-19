Симоньян заявила о необходимости "справедливизации" правосудия вместо гуманизации

В России необходима "справедливизация" правосудия, в которой оно нуждается больше, чем в гуманизации.

Об этом в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она рассказала о встрече с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.

"И мы с ним говорили о том, что нужна не гуманизация правосудия, а... справедливизация правосудия. Потому что, конечно, то, что творится сейчас и все больше бросается в глаза в последнее время, это к справедливизации и справедливости имеет очень мало отношения... И это вопрос - законодательства, это вопрос нашего уголовного кодекса", - сказала журналист.

По ее словам, наказание по ряду статей УК вызывает вопросы. "Непонятно маленькие сроки за убийство. Убийство - это страшнейшее преступление, одно из самых страшных преступлений: ты жизнь у человека отнял - шесть лет", - сказала Симоньян.

Ранее МВД РФ не нашло экстремизма в словах Симоньян о последствиях возможного ядерного взрыва над Сибирью.