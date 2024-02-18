Чиновники Германии раскрыли гостайну о подлодках НАТО у "Северных потоков"

При строительстве газопровода "Северный поток-2" сотрудники горного ведомства Штральзунда раскрыли гостайну. Они обнародовали данные о районах действий подводных лодок НАТО.

Расследование этого вопроса начала федеральная прокуратура ФРГ, пишет РБК. Виновникам утечки грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее Швеция официально объявила, что прекращает расследование по взрывам на "Северных потоках".

"Прокурор закрыл шведское предварительное расследование диверсии на "Северных потоках", - сообщается в пресс-релизе шведской прокуратуры.

Следствие пришло к выводу, что дело о взрывах на "Северных потоках" не относится к юрисдикции страны. Материалы по делу Стокгольм передал Германии, которая расследование продолжает.