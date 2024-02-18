Германия передала Украине некачественные бронемашины по завышенной цене

Германия передала Украине непригодные бронемашины по завышенной цене.

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С октября 2023 г. Украина получила 48 из 66 обещанных бронемашин, не подходящих для фронтовых операций из-за слишком слабой брони. Техника, которую передают вооруженным силам Украины, не имеет противоминной и противоосколочной защиты от артиллерийского, ракетного и минометного огня. Вместо этого машины поставляются только с "защитой от стрелкового оружия", приводят "Ведомости" данные Bild.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западная поддержка Украины находится на "критическом этапе". Европа должна увеличить поставки, так как сейчас более половины делает одна Германия, а это неправильно. В долгосрочной перспективе Берлин в одиночку не потянет, признал министр финансов Германии Кристиан Линднер.