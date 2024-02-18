Франция обучит несколько тысяч солдат ВСУ

Во Франции в 2024 г. подготовят от 7 до 9 тыс. украинских военных на общих и специальных курсах на фоне тяжелых потерь, которые несут ВСУ в ходе конфликта.

Министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню уточнил, что Франция обучает наибольшее количество украинских солдат. С начала спецоперации в стране уже подготовили 10 тыс. человек, пишут "Ведомости".

Ранее в Дании сообщили о передаче Украине всей своей артиллерии. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности.