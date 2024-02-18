18 Февраля 2024
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: Накануне.RU

В Минобороны России высказались о взятии Авдеевки

В Минобороны России прокомментировали занятие ВС РФ Авдеевки.

"17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили город Авдеевка и продвинулись на глубину 8.6 км. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв. км. Противник потерял более 1,5 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командование ВСУ приняло "правильное решение" отвести войска из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение и "спасти жизни украинцев": в ночь на 17 февраля главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский объявил о решении вывести ВСУ из Авдеевки. До этого в Сети появилось видео, на котором российские бойцы водружают флаги в центре Авдеевки напротив ж/д станции. В ДНР заявили, что ВСУ хаотично покидают свои позиции в Авдеевке, бросая раненых.

Теги: Авдеевка, Миноборны России, продвижение, потери


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