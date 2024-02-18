Медведев назвал города, по которым ударит Россия в случае войны с Западом

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, по каким городам ударит РФ в случае войны с Западом.

"Попытки вернуть Россию к границам 1991 г. приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введённым в полётные цели нашей ядерной триады", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Ранее Медведев сообщил, как поведет себя Россия в случае противостояния с НАТО. Политик напомнил, что Североатлантический альянс – огромный военный блок, население входящих в него стран – почти 1 млрд человек, а их совокупный военный бюджет может достигать $1,5 трлн.

"Поэтому, ввиду несопоставимости наших военных потенциалов, у нас просто не останется выбора. Ответ будет ассиметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему", - написал Медведев в своем telegram-канале.