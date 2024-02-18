«Омская область: ПРОдвижение» - 47 человек стали победителями кадрового конкурса

18 февраля в Омске состоялась церемония награждения победителей кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение». Ими стали 47 человек. Проект реализуется Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В торжественной церемонии закрытия финала проекта и награждения победителей приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, сенатор от Омской области, председатель Наблюдательного совета Иван Евстифеев и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.

Виталий Хоценко поздравил участников с завершением проекта и напомнил, что в дальнейшем из их числа планируются назначения.

«Кого-то в ближайшее время ждут собеседования и последующие кадровые предложения. Хочу еще раз подчеркнуть, что просто не будет. На этом работа только начнется – важная, ответственная, сложная. Вам предстоит усердно работать и выстраивать процессы, оценивать чужие идеи, предлагать свои, отстаивать собственную точку зрения, работать в команде. Для этого потребуется научиться управлять изменениями, адаптироваться к новым условиям и быстро принимать точные решения», – сказал глава региона.

Иван Евстифеев, обращаясь к участникам финала, отметил важную особенность кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение»: «Это уникальный проект, потому что все вовлеченные в его реализацию стороны в результате будут в выигрыше. Руководством области была собрана подробная информация о кадровом потенциале региона, получена обратная связь по проблематике Омской области глазами ее проактивных жителей. Со временем будет пополнен резерв управленческих кадров, из которого в дальнейшем ожидаются назначения на ответственные должности. Участники получили оценку своего уровня и рекомендации по дальнейшему развитию. Ну а победители получат возможность и дальше развивать свои управленческие навыки как в теории, так и на практике».



Дмитрий Лисицын присоединился к поздравлениям и пожеланиям в адрес финалистов: «От имени всего нашего экспертного блока я поздравляю вас, уважаемые финалисты, с близящимся завершением проекта. Это было интересно, ярко и запомнится всем нам. Вы продемонстрировали очень высокий уровень энергии и мотивации работать на благо своего региона. Это впечатляет и вселяет уверенность, что с такой командой у губернатора Омской области не будет кадровых сложностей, ведь всегда будут достойные кандидаты с разнообразным управленческим опытом».



Как сообщает пресс-служба правительства региона, кадровый конкурс «Омская область: ПРОдвижение» был запущен в сентябре 2023 года, для участия в нем зарегистрировались 8,2 тыс. человек. На дистанционном этапе отбора они писали эссе и проходили дистанционное тестирование. 223 участника, которые показали наилучшие результаты на этих этапах, были приглашены в финал. Он проходил в Омске с 15 по 18 февраля, по его итогам были определены 47 победителей проекта.

Они получат сертификат на один миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике, будут включены в резерв управленческих кадров Омской области и смогут принять участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков руководителя.

Все финалисты проекта будут приглашены в экспертный клуб под руководством губернатора Омской области.

Краткая информация о победителях.

Победители кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение»:

1. Абдрахманова Маржан Нурзадаевна (г. Омск, Министерство имущественных отношений Омской области);

2. Амельянович Оксана Викторовна (г. Тара, БОУ ДО «Центр детского творчества им. Л. А. Вандышевой» Тарского муниципального района Омской области);

3. Белавина Марина Валерьевна (г. Омск, БУЗОО «Городская поликлиника 10»);

4. Блажевич Алексей Викторович (г. Омск, КОУ «Адаптивная школа-интернат №17»);

5. Васильев Владислав Дмитриевич (г. Омск, Газпромнефть – Цифровые решения);

6. Вилисов Дмитрий Викторович (г. Омск, АО «Почта России»);

7. Вязанкина Анна Александровна (с. Бергамак, МБОУ «Бергамакская СОШ»);

8. Голованов Дмитрий Александрович (г. Омск, ООО «Производственно-инжиниринговый центр сельскохозяйственного машиностроения»);

9. Данильченко Полина Александровна (г. Омск, ООО «ИВТ»);

10. Егорова Анжелика Юрьевна (г. Омск, Арбитражный суд Омской области);

11. Зязев Павел Александрович (г. Сургут, АО «Россети Тюмень»);

12. Калашников Александр Андреевич (г. Омск, Омский региональный филиал АО «Россельхозбанк»);

13. Калинина Валерия Сергеевна (г. Омск, АНПОО «ОмАЭиП»);

14. Ковязина Наталья Анатольевна (г. Тара, БУ Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения "Надежда" Тарского района»);

15. Колобова Екатерина Владимировна (г. Омск, главное управление финансового контроля Омской области);

16. Коржов Иван Сергеевич (г. Омск, БУ Омской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»);

17. Ларина Елена Андреевна (г. Омск, ООО «Стройпроект-07»);

18. Ленберг Алексей Владимирович (г. Омск, Межрайонная ИФНС России № 9 по Омской области);

19. Липперт Владимир Николаевич (г. Омск, БУЗОО ГП№3);

20. Литау Наталья Валерьевна (г. Омск, БОУ ДПО Институт развития образования Омской области);

21. Малёнова Евгения Дмитриевна (г. Омск, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского);

22. Мальцев Сергей Николаевич (г. Омск, Министерство здравоохранения Омской области);

23. Маркелов Дмитрий Юрьевич (с. Азово, ФГКОУ ВО «Омская академия МВД России»);

24. Масягина Ольга Юрьевна (г. Омск, БУ ОО ДО «ЦДНВ "Исток"»);

25. Матвеев Вадим Сергеевич (г. Омск, Администрация города Омска);

26. Медведева Екатерина Викторовна (г. Омск, ГК «Титан»);

27. Медведева Наталья Юрьевна (г. Тара, БУК «Омский государственный Северный драматический театр имени М. А. Ульянова»);

28. Мищенко Ольга Владимировна (г. Омск, ФГБОУ ВО «СибАДИ»);

29. Наумова Ольга Васильевна (г. Омск, БУЗОО «Городская поликлиника № 15»);

30. Ниязова Елена Марсовна (г. Омск, индивидуальный предприниматель);

31. Орлова Екатерина Витальевна (г. Омск, БУ Омской области «Центр психолого-медико-социального сопровождения»);

32. Палеха Наталья Сергеевна (г. Омск, Министерство финансов Омской области);

33. Поминов Дмитрий Юрьевич (г. Омск, АНО ДО «Роботикс Омск»);

34. Пономарева Елена Александровна (г. Омск, Управление Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску);

35. Прилепская Валентина Викторовна (г. Омск, АО «Группа компаний "Титан"»);

36. Самигулова Татьяна Михайловна (г. Омск, Министерство экономики Омской области);

37. Самохвалова Александра Юрьевна (г. Омск, Администрация города Омска);

38. Самсонова Елена Сергеевна (г. Омск, Газпромнефть-Каталитические системы, ООО);

39. Седукин Сергей Олегович (г. Омск, АО «Омскавтодор»);

40. Сухих Андрей Витальевич (г. Омск, Главное государственно-правовое управление Омской области);

41. Терехова Юлия Юрьевна (г. Омск, БОУ г. Омска «Инженерно-технологический лицей № 25»);

42. Фомин Вадим Анатольевич (г. Омск, ООО «Лента»);

43. Хафизов Андрей Сергеевич (г. Омск, ООО «ИнфраГЧП-А»);

44. Черненко Сергей Владимирович (г. Омск, ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации);

45. Шмакова Ирина Андреевна (г. Калачинск, Комитет по образованию Администрации Калачинского муниципального района);

46. Шундеева Лариса Павловна (г. Омск, Администрация Нижнеиртышского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области);

47. Щербаков Василий Сергеевич (г. Омск, Центральный банк Российской Федерации (Отделение Омск)).