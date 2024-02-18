Дания отдала Украине всю свою артиллерию

В Дании сообщили о передаче Украине всей своей артиллерии.

Об этом сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности, пишут "Ведомости".

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западная поддержка Украины находится на "критическом этапе". Европа должна увеличить поставки, так как сейчас более половины делает одна Германия, а это неправильно. В долгосрочной перспективе Берлин в одиночку не потянет, признал министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Между тем, экс-президент США и кандидат в президенты Дональд Трамп выступает против новой помощи Украине, убеждая республиканцев в Конгрессе занять такую же позицию. Это делает маловероятным компромисс между республиканцам и демократами по военной помощи Киеву. Американская помощь украинскому режиму в этом году подвисла, так как Трамп подбивает республиканцев не уступать по вопросу границы и нелегальной миграции и имеет большое влияние на партию. Трамп намерен сделать иммиграционный вопрос центральным в президентской гонке, поэтому против уступок демократам, которые предлагают ужесточение контроля на границе в обмен на помощь Зеленскому.

Республиканцы рассматривают проблему миграции как одно из своих самых эффективных политических орудий в 2024 г., на которой можно выиграть президентские выборы. А доминирование Трампа на республиканских праймериз усилило его влияние на партию. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, ранее выступавший за помощь Украине, сказал, что ситуация изменилась. Вероятно, с этим и связаны призывы Зеленского, пугающего Запад поражением без новых военных поставок его режиму.