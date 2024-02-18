Глава ЛДПР одобрил предложение депутата из Тюмени об исполнителе роли Жириновского

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поддержал предложение об исполнении роли Владимира Жириновского актером Никитой Кологривым. Ранее предложение об этом высказал депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин.

"Еще две недели назад высказал предположение о том, что известный артист мог бы быть рассмотрен в качестве исполнителя главной роли в биографической ленте о Владимире Жириновском. Судя по всему, артист – на шаг ближе к заветной роли. Рад, что мое видение на подбор актера совпало с точкой зрения председателя партии", - написал Вершинин на своей странице "ВКонтакте".

В этом году начнутся съемки художественного фильма (байопика) об основателе ЛДПР Владимире Жириновском, сообщил нынешний руководитель партии Леонид Слуцкий. По мнению Слуцкого, даже после смерти Жириновский "остается одним из самых узнаваемых политиков страны, его высказывания, фотографии набирают миллионы просмотров".

"Достаточно спросить любого школьника, кого из политиков или партий он знает, даже младшеклассник назовет Владимира Жириновского и ЛДПР. Мы снимаем масштабный игровой фильм, который расскажет о Владимире Вольфовиче, основателе первой политической партии современной России, раскроет для молодого поколения его жизненный путь. Уверен, фильм о жизни Жириновского, его становлении как политика станет очень популярным", - заявил политик.

Напомним, Жириновский умер 6 апреля 2022 г. Похоронили его 8 апреля 2022 г. на Новодевичьем кладбище. На церемонии присутствовало немного гостей. В первую годовщину со дня смерти политика на его могиле на Новодевичьем кладбище появился памятник Жириновскому.