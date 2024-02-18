Тюменская область и Белоруссия укрепят отношения

Делегация Тюменской области изучит в Бресте работу предприятия группы компаний "СТИМ" и местного мусороперерабатывающего завода.

В деловой поездке участвуют представители органов власти, бизнеса, промышленности, науки, образования и культуры Тюменской области. Всего же во время визита в Белоруссию представители власти проведут серию встреч и переговоров по развитию сотрудничества между областью и республикой.

В деловую программу визита входят посещение заводов "МТЗ", "Амкодор", "МАЗ", проведение переговоров, проведение переговоров с участием руководства Минсельхозпрода Белоруссии, проведение совместного заседания Рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между республикой и областью.

"Наши территории ведут активное сотрудничество по самым различным направлениям. Активно ведется научная и образовательная работа по линии АПК. Уверен, что поездка в Республику Беларусь не просто укрепит действующие связи, но и откроет новые горизонты для сотрудничества", - цитирует информационный центр правительства Тюменской области заместителя главы региона Владимира Чейметова.

Минск занял у наших соотечественников первое место по спросу на отдых за рубежом в нынешние зимние каникулы. Из-за этого важно знать цены не только на авиабилеты или жилье в Союзном государстве, но и на продукты. Журналист Накануне.RU побывал в филиалах нескольких торговых сетей Минска и выяснил, сколько в них стоят основные продукты питания. Почитать об этом можно по этой ссылке.