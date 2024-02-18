Генпрокуратура добивается конфискации в пользу государства трех уральских заводов

Генеральная прокуратура России добивается конфискации в пользу государства трех уральских заводов: важные для "оборонки" предприятия незаконно приватизировали в 90-х.

Речь идет о заводах промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), принадлежащих семье Антиповых. Более 30 лет назад ЧЭМК, Серовский и Кузнецкий заводы ферросплавов якобы были незаконно приватизированы без необходимого на это разрешения Правительства РФ, их активы позже выведены за рубеж.

Братья Антиповы давно покинули Россию, стали гражданами США и Австрии, а заводы "переписали" на оставшихся в южноуральской столице родителей. На указанных заводах производят 80% отечественных ферросплавов, необходимых для изготовления высококачественной стали, из которой затем изготавливают военную технику, пишет Shot.