На Дальнем Востоке самолет обледенел в полете

Самолет L-410, летевший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, вынужденно приземлился в аэропорту Комсомольска-на-Амуре (Хурба).

Борт попал в зону обледенения. В самолете летели два члена экипажа. Посадка прошла нормально. Судно приземлилось в 14.36 (7.36 мск), пишет ТАСС.

Самолет L-410 – двухмоторный самолет для региональных воздушных линий. Разработан в конце 1960-х чехословацким предприятием Let для эксплуатации на местных авиалиниях. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 г.