18 Февраля 2024
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Спорт Костромская область
Фото: adm44.ru

Спортсменов из 39 регионов страны - участников соревнований «Галичское Заозерье» приветствовал губернатор Сергей Ситников

«Я от всех костромичей сердечно приветствую вас на галичской земле. Сегодня здесь только заявленных спортсменов - полторы тысячи человек, большое количество гостей. И мы видим, как Галичское Заозерье становится не просто спортивным праздником. Это сегодня такое узловое место, где люди занимаются спортом, культурой, встречаются, радуются общению друг с другом. Слова благодарности Всеволоду Валерьевичу Розанову, который начал эти мероприятия. Он не только занимается спортивными мероприятиями и вовлекает в них большое количество людей, он вместе со своими добрыми друзьями занимается вопросами развития культуры, туризма, развития галичской земли, чухломской, солигаличской, северной части региона, за что я ему хочу сказать большое спасибо. Всем вам хочу пожелать доброго дня, хороших побед, самое главное - много-много радости, потому что когда мы с вами вместе радуемся, мы становимся ближе, мы стараемся друг другу помогать и решать самые большие и великие дела для нашей страны. Будьте здоровы!», - приветствовал участников губернатор Костромской области Сергей Ситников.

(2024)|Фото: adm44.ru

В программе марафона – дистанции от 500 метров до 50 километров. Среди участников - титулованные спортсмены, олимпийские призеры, чемпионы мира, победители этапов Кубка мира по лыжным гонкам, ведущие российские марафонцы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

лыжная гонка, зимние виды спорта(2024)|Фото: adm44.ru

В роли ведущего турнира выступает известный спортивный журналист и профессиональный комментатор телеканалов Eurosport и «Первый канал» Андрей Артих, работавший на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и 2018 года в Пхенчхане.

В культурной программе спортивного праздника - выступление творческих коллективов, блюда местной кухни, лаундж зона от партнеров проекта.

лыжные гонки, зимние виды спорта(2024)|Фото: adm44.ru

За личный вклад в развитие физической культуры и спорта на территории Костромской области, организацию и проведение соревнований «Галичское Заозерье» в 2023 году Сергей Ситников вручил почетные грамоты администрации региона инициатору проекта Всеволоду Розанову и заместителю председателя Правления ПАО «Совкомбанк» Ирине Кашиной. Благодарностями губернатора поощрены генеральный директор ООО «Руссиалоппет» Георгий Кадыков-Орбелиани и генеральный директор ООО «Смарт Экшен» Иван Петров.

(2024)|Фото: adm44.ru

История соревнований «Галичское Заозерье» в деревне Толтуново берет свое начало в 2021 году, когда здесь прошли региональные соревнования по лыжным гонкам, в которых приняло участие более 150 спортсменов из нескольких районов Костромской области, а также из Москвы и Суздаля. В 2022 году количество участников уже составило 500 человек.

лыжные гонки, зимние виды спорта(2024)|Фото: adm44.ru

Лыжный марафон «Галичское Заозерье» в 2023 году получил всероссийский статус. Состязание было включено в единый календарный план мероприятий Минспорта России. Благодаря соглашению о сотрудничестве, которое подписали губернатор Сергей Ситников и президент Всероссийской серии лыжных марафонов Георгий Кадыков-Орбелиани титульная дистанция также вошла во Всероссийскую серию лыжных марафонов «Руссиалопет».

лыжные гонки, зимние виды спорта(2024)|Фото: adm44.ru

Лыжный марафон является важной частью проекта по созданию спортивно-туристического кластера на берегу Галичского озера. Данный проект реализуется при поддержке администрации региона и лично губернатора Сергея Ситникова. Инициатором и организатором развития территории активного туризма выступает благотворитель Всеволод Розанов.

лыжная гонка, зимние виды спорта(2024)|Фото: adm44.ru

В целом сегодня проект «Галичское Заозерье» - это пешая тропа, проходящая по берегам Галичского озера и соединяющая культурные и исторические достопримечательности этих мест, лыжный марафон, летний спортивный фестиваль, состоящий из бега по пересеченной местности и рогейна спортивного ориентирования, а также гравийный веломарафон.

19 мая 2024 года запланирован еще один, новый старт в рамках проекта – это городской полумарафон, который пройдет по улицам Галича.

Теги: галичское заозерье, сергей ситников, лыжный марафон, пешая тропа,


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