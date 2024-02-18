Глава движения "Мы вместе с Россией" назвал последствия освобождения Авдеевки

Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов высказался об освобождении Авдеевки, назвав его "очень большим шагом вперед с точки зрения обеспечения безопасности Донецка".

Освобождение – кратное сокращение обстрелов города, эмоциональный слом врага. Стратегически взятие Авдеевки открывает возможности для дальнейшего освобождения Донбасса и Новороссии, сказал РИА Новости Рогов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командование ВСУ приняло "правильное решение" отвести войска из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение и "спасти жизни украинцев": в ночь на 17 февраля главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский объявил о решении вывести ВСУ из Авдеевки. До этого в Сети появилось видео, на котором российские бойцы водружают флаги в центре Авдеевки напротив ж/д станции. В ДНР заявили, что ВСУ хаотично покидают свои позиции в Авдеевке, бросая раненых.