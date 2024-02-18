Россиян просят покинуть Шри-Ланку

Посольство России в Шри-Ланке призвало россиян, имеющих возможность вернуться на Родину, сделать это. Причина – участились нападения на граждан РФ.

"В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего, находящихся в островном государстве уже длительное время, Посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на Родину", - говорится в официальном telegram-канале посольства.

Посольство России в Шри-Ланке проинформировано об инциденте, случившемся в ночь с 14 на 15 февраля Rainbow Surf Beach Hotel (Хабарадува, округ Галле, Южная провинция) с тремя российскими туристами. До россиянок домогались представители персонала отеля, отмечает посольство. Это вылилось в драку, в которой поучаствовал россиянин, находившийся на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица.

"Хотели бы отметить, что это уже не первая подобная жалоба на указанный отель. Консульским отделом Посольства в соответствии с законодательством предпринимаются все возможные меры реагирования на это происшествие", - говорят в посольстве.