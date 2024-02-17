18-летнего сына Кадырова назначили министром ЧР по делам молодежи

Старшего сына главы Чечни Ахмата Кадырова назначили на должность министра республики по делам молодежи. Об этом сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов в своем Telegram-канале.

"Поздравляю… министра Чеченской Республики по делам молодежи Ахмата Кадырова с присвоением ордена Кадырова!" — написал он.

Ранее 18-летний Ахмат Кадыров занимал должность первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике.

1 февраля сообщалось, что Хадижат Кадырова, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, назначена на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействию с социальным блоком.

Ранее другой сын Кадырова, 16-летний Адам получил должность куратора батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны РФ.