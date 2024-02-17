СМИ: Саммит по Украине могут перенести из-за безучастности мировых лидеров

Саммит, посвященный урегулированию ситуации на Украине, могут перенести из-за недостаточной вовлеченности мировых лидеров, сообщает Bloomberg.

По информации источников агентства, Украина настаивает на том, чтобы встреча состоялась в марте, но дата, возможно, будет перенесена на апрель или май.

Как отмечается, некоторые страны заявили, что хотели бы видеть Россию за столом переговоров.

Также Bloomberg указывает, что на Украине особенно важным видят участие в саммите Китая с учетом его влияния на Россию.

Ранее сообщалось, что встреча советников по нацбезопасности, прошедшая в Давосе 14 января и посвященная украинской "формуле мира", завершилась без выработки четкого плана. Мнистр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, будучи сопредседателем встречи, отметил, что она, вероятно, будет последней в нынешнем формате.

В материале Financial Times говорилось, что главным достижением встречи по Украине в Давосе стало увеличение количества участников на совместном фото.