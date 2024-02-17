ВЦИОМ: За Путина сейчас готовы проголосовать 79% россиян

За действующего президента России Владимира Путина проголосовали бы 79% россиян, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Это на четыре п.п. больше, чем на прошлой неделе.

За кандидата от партии "Новые люди" Владислава Даванкова готовы отдать свои голоса 4% россиян (снижение на один п.п.), за Николая Харитонова от КПРФ — 4% (без изменений), за Леонида Слуцкого от ЛДПР — 2% (снижение на два п.п.).

77% опрошенных заявили о намерении принять участие в голосовании, из них 63% уверены в своем участии, а еще 14% скорее всего придут голосовать.

16 декабря ВЦИОМ сообщил, что уровень доверия россиян Путину вырос на 0,3 п.п. и составляет 79,4%.

Ранее россияне рассказали, какими, на их взгляд, должны быть первоначальные шаги нового президента страны после избрания. Самым популярным ответом стало завершение СВО и установление мира на тех или иных условиях – за этот вариант высказались 26,4%, говорится в исследовании социологической группы Russian Field.

51,1% респондентов сказали, что среди всех кандидатов их интересы лучше всего представляет Владимир Путин. На втором месте находится Борис Надеждин (2,3%). Коммунист Николай Харитонов не дотянул даже до 1% (у него 0,7% голосов).