Посольство: Лондон попытался обвинить российские власти в смерти Навального*

Британская сторона попыталась безосновательно возложить на российские власти ответственность за смерть Алексея Навального*, заявили в посольстве РФ Великобритании.

16 февраля советник-посланник посольства был приглашен на беседу в МИД Великобритании, говорится в комментарии, пишет РИА Новости.

В посольстве сообщили, что в ходе встречи британская сторона "озвучила ряд предвзятых и оторванных от реальности оценок ситуации, связанной со смертью гражданина А. Навального*, а также попыталась без всяких на то оснований возложить на российские власти ответственность за произошедшее".

Напомним, Навальный* скончался 16 февраля в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. Как сообщило УФСИН России по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу потерял сознание. Медработники колонии срочно прибыли к нему, также сотрудники вызвали экипаж скорой помощи. Но реанимация не помогла, врачи только констатировали факт смерти.

Президент США Джо Байден в тот же день возложил ответственность за смерть Навального* на российские власти и пригрозил за нее "совсем другой ответственностью".

В МИД РФ отметили, что моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального* в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Москва считает заявления западных политиков о смерти Алексея Навального* оголтелыми и недопустимыми, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга