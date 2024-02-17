Baza: Жительница уральского города оказалась без жилья после сноса аварийного дома

Жительница Каменск-Уральского в Свердловской области оказалась без жилья после того, как снесли аварийным дом, в котором она проживала, сообщает Baza.

По информации Telegram-канала, при признании здания аварийным в 2017 году женщине предложили квартиру на десять квадратных метров меньше, чем старая. Она подала в суд и выиграла процесс, но в 2023 году дом все-таки снесли.

Женщина успела вынести вещи в гараж, а сама поселилась у дочери. Она также рассказала, что стоимость жилья, которое ей предложили после, специально завысили.

Baza пишет, что активисты подготовили обращение в прокуратуру, чтобы там организовали проверку.

В прошлом году житель ноябрьского поселка устроил стрельбу по судебным приставам и облил горючей жидкостью дом, из которого его пришли выселять. Никто, кроме самого мужчины, в этом инциденте не пострадал. Он позже скончался в больнице.

Как выяснилось, мужчина ждал выселения из аварийного дома более 10 лет. За это время у него умерла мать и теперь его должны были переселить в менее комфортные условия.

А по версии администрации Ноябрьска, еще в 2016 году дом был признан аварийным и подлежащим к сносу. Всем жильцам было предоставлено новое жилье, также на условиях социального найма, однако северянин не захотел переезжать и остался единственным обитателем жилища.