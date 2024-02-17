Захарова отреагировала на заявление Зеленского о выводе войск из Авдеевки

Киев решил вывести войска из Авдеевки не для спасения жизней, как утверждает президент Украины Владимир Зеленский, а из-за желания воевать лишь за деньги, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram.

"Нет, не поэтому. А потому, что ЗеПрезидент с бандой умеют "воевать" только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан", — написала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командование ВСУ приняло "правильное решение" отвести войска из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение и "спасти жизни украинцев".

Минувшей ночью главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский объявил о решении вывести ВСУ из Авдеевки. Накануне в Сети появилось видео, на котором российские бойцы водружают флаги в центре Авдеевки напротив ж/д станции.

В ДНР заявили, что ВСУ хаотично покидают свои позиции в Авдеевке, бросая раненых. "Мы замечаем, что они выходят, выходят разрозненными. То есть это не то, что Сырский написал, что будем выходить – ничего подобного. То, что происходит сейчас, это бегство", - сказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.