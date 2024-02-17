МИД предупредил россиян о рисках при посещении Абхазии

МИД России предупредил граждан о рисках поездок в Абхазию в связи со "снисходительным отношением абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям".

В частности, речь идет о выходе на свободу Эдгара Абухба, которого ранее приговорили к девяти годам лишения свободы за изнасилование и ограбление гражданки России в 2019 году.

В МИД РФ подчеркнули, что такие случаи создают риски для безопасности иностранных гостей, которые приезжают на абхазские курорты.

Ранее сообщалось, что Абхазия стала одним из самых активно бронируемых направлений на предстоящий летний сезон. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), бронирование туров превышает показатели 2023 года в несколько раз. Спросом пользуется Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум.