Недалеко от Курской АЭС сбит украинский беспилотник

Силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат под городом Курчатов Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Сегодня утром недалеко от Курчатова ПВО сбили украинский беспилотник. Пострадавших и повреждений нет", - написал он в своем Telegram-канале.

В Курчатове находится Курская АЭС. Станция работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, говорится на официальной странице АЭС в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее Минобороны сообщило, что 33 украинских БПЛА уничтожены минувшей ночью над российскими регионами, в том числе один - над Курской областью.