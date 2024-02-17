Эквадор отменил решение о поставке США российской техники

В Эквадоре отменили решение о поставке российской техники в США, заявил посол России Владимир Спринчан после встречи с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа.

По словам дипломата, эквадорская сторона стремится избежать участия в конфликте на чьей-либо стороне. Об этом сообщает РИА Новости.

В январе Нобоа сообщил о намерении эквадорского правительства обменять старую российскую и украинскую технику на новую из США. Вашингтон же полученное от Эквадора вооружение планировал отправить на Украину.

На этом фоне Россельхознадзор запретил поставки бананов с пяти предприятий Эквадора. 16 февраля запрет частично был отменен. Сообщалось, что правительство Эквадора предоставило Россельхознадзору техническое обоснование, с тем, чтобы российское ведомство пересмотрело ограничение на импорт эквадорских бананов из-за найденной в них мухи-горбатки.