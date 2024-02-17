Власти Челябинской области: Конфликт между первоклассниками не имеет отношения к межнациональной теме

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что для разрешения конфликта между первоклассниками школы №30 собралась большая рабочая группа. В нее вошли руководство школы, заместитель главы администрации города, представители Управления образования, Следственного комитета, прокуратуры, сотрудников Управления МВД, психологи.

"Сделан главный вывод: совершенно ясно, что конфликт никакого отношения не имеет к межнациональной теме. Это конфликт учеников внутри класса, с которым теперь помогают разобраться психологи-медиаторы", - написала Гехт в своем телеграм-канале.

"Также стала очевидна роль одной из мам, которая нагнетает ситуацию, не готова ни к какому к компромиссу, позволяет себе оскорбления в адрес педагогов и обнародование персональных данных в соцсетях", - добавила Гехт. По ее словам, женщина будет приглашена в отделение полиции для беседы, поскольку "ее позиция имеет признаки разжигания межнациональной розни".

14 февраля Гехт сообщила, что в СМИ и соцсетях "активно обсуждается" конфликт детей в челябинской школе №30. По ее информации, родители нескольких учеников первого класса заявили о драках между учащимися и предположили, что конфликт имеет этнический характер и связан с двумя детьми семей из Таджикистана.

По мнению вице-губернатора, школа "недостаточно оперативно и эффективно отреагировала на ситуацию". "Я бы не оценивала этот конфликт как межнациональный: это конфликт детей, в котором, безусловно, нужно разобраться и принять соответствующие решения", - отметила она.

Ранее в соцсетях родители рассказали, что в школе между учениками постоянно происходят конфликты, инициированные выходцами из ближнего зарубежья. При этом, по их словам, руководство школы на происходящее никак не реагирует.

Ситуацией занялось СУ СКР по Челябинской области. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки. К инциденту также подключилась прокуратура.