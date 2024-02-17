Посол Антонов назвал вмешательством в дела России заявления США о Навальном*

США комментариями о смерти Алексея Навального* вмешиваются во внутренние дела России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Закономерно возникает вопрос: а судьи кто? Налицо очередная попытка вмешаться во внутренние дела Российской Федерации. А смерть - лишь повод", - заявил посол РФ, отметив, что "такая политика неприемлема".

По словам дипломата, складывается ощущение, что "для Вашингтона главное не разобраться в проблеме, какой бы чувствительной она ни была, а хлестануть посильнее нашу страну".

"Здесь ищут повод для уничижительных выпадов, а главное – для введения дополнительных санкций", - добавил Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства.

Напомним, Навальный* скончался 16 февраля в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. Как сообщило УФСИН России по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу потерял сознание. Медработники колонии срочно прибыли к нему, также сотрудники вызвали экипаж скорой помощи. Но реанимация не помогла, врачи только констатировали факт смерти.

В МИД РФ отметили, что моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального* в виде прямых обвинений России саморазоблачительна.

Москва считает заявления западных политиков о смерти Алексея Навального* оголтелыми и недопустимыми, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга