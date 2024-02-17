Минобороны: 33 украинских БПЛА уничтожены минувшей ночью над территорией России

33 украинских БПЛА уничтожены минувшей ночью над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

18 беспилотников сбиты над Брянской областью, шесть над Калужской, по четыре над Белгородской и Воронежской, а также один над Курской областью.

Об атаках украинских беспилотников сообщали также местные власти. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, в Воронеже обломки сбитого аппарата повредили крышу частного дома. Пострадавших нет.

На территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, в Губкинском городском округе сработала система ПВО, сбито два БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Курской области ракетная опасность объявлялась дважды за ночь. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.