17 Февраля 2024
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Армия и ВПК В России Донецкая Народная Республика
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Новый главком ВСУ объявил о выводе всех подразделений из Авдеевки

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский объявил о решении вывести ВСУ из Авдеевки.

"Исходя из оперативной обстановки вокруг Авдеевки <...> я принял решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне", — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщают российские военкоры, ВС РФ продолжают постепенно занимать территорию Авдеевки. Накануне в Сети появилось видео, на котором наши бойцы водружают флаги в центре Авдеевки напротив ж/д станции.

Положение украинских войск в Авдеевке резко ухудшилось в последние дни. 15 февраля координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ситуация критическая, Россия вскоре может овладеть Авдеевкой.

О катастрофе в Авдеевке заявил и бывший советник Зеленского Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов в России). Он нецензурно поразился тому, что уже шестой город утрачивается по одной и той же схеме.

О якобы неважности Авдеевки заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, который считает, что гораздо важнее удержание Белогоровки в ЛНР, а Авдеевку можно и оставить. Потому что если случится Авдеевский котел, могут быть серьезные неблагоприятные политические последствия.

Теги: всу, авдеевка, сырский


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