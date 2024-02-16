Путин поручил Текслеру увеличить число детских садов в Челябинской области

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру увеличить число социальных объектов, в том числе детских садов и спортивных объектов.

По данным ТАСС, во время общения с главой государства Текслер отчитался о досрочном завершении расселения из ветхого и аварийного жилья, строительством более 4 тыс. км дорог и введении в эксплуатацию 85 крупных спортивных объектов.

Путин высказался, что число социальных объектов нужно увеличивать. Текслер согласился, добавив, что за последние пять лет в регионе ввели в эксплуатацию 61 детский сад, 15 школ было построено и 67 были отремонтированы по поручению Путина.

Сегодня глава государства работает в Челябинске. Он посетил Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и индустриальный парк "Станкомаш" промышленной группы КОНАР. Глава государства пообщался с рабочими.

Накануне президент побывал в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, посетил "Уралвагонзавод" и завод "Уральские локомотивы", провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.