Путин поручил закрыть вредное производство электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в центре Челябинска

Президент России Владимир Путин поручил закрыть вредное производство электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в центре Челябинска.

Глава государства распорядился перенести его за черту города и передать соцобъекты ЧЭМК на баланс государства. Отметим, что на этой неделе Генпрокуратура решила конфисковать ЧЭМК у бизнесмена Юрия Антипова как особо значимый для ВПК и незаконно приватизированный в 90-е актив.

Сегодня глава государства работает в Челябинске. Он посетил Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и индустриальный парк "Станкомаш" промышленной группы КОНАР. Глава государства пообщался с рабочими. Кроме того, президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Накануне президент побывал в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, посетил "Уралвагонзавод" и завод "Уральские локомотивы", провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.