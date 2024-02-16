Провожающим и встречающим могут закрыть доступ в аэропорты

Доступ в аэропорты могут закрыть для всех, кроме пассажиров - пускать на территорию аэропорта будут только по авиабилетам. Это значит, что провожающие и встречающие не смогут присутствовать на территории воздушной гавани. С соответствующей инициативой выступил Минтранс РФ.

В ведомстве отмечают, что мера будет носить временный характер, в момент наивысшего уровня опасности. При этом аэропорты будут учитывать вопросы сопровождения лиц, имеющих ограничения по здоровью и другие специальные потребности.

Сейчас законопроект по усилению мер безопасности проходит общественное обсуждение.