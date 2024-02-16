Песков прокомментировал реакцию Запада по поводу смерти Навального*

Москва считает заявления западных политиков о смерти Алексея Навального* оголтелыми и недопустимыми, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Заявления западных стран совершенно очевидны. <...> нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления. Очевидно, что они абсолютно оголтелые. Мы считаем абсолютно недопустимыми такие заявления. Они неприемлемы. Так мы к ним и относимся", - приводят слова Пескова РИА Новости.

Напомним, Навальный скончался в ИК №3 в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. Как сообщает УФСИН России по ЯНАО, он почувствовал себя плохо сегодня после прогулки и почти сразу потерял сознание. Медработники колонии срочно прибыли к нему, также сотрудники вызвали экипаж скорой помощи. Но реанимация не помогла, врачи только констатировали факт смерти.

В МИД РФ отметили, что моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна.

"Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы", - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга