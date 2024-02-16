Чтобы привлечь врачей из частных клиник в государственные в Кировской области введут уникальные выплаты докторам

16 Февраля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мизулина пригрозила студенту УрФУ уголовкой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Чтобы привлечь врачей из частных клиник в государственные в Кировской области введут уникальные выплаты докторам

В Кировской области для врачей, работающих только в государственных больницах, введены специальные выплаты. Решение принято по инициативе губернатора Александра Соколова и призвано привлечь специалистов в государственную систему здравоохранения из частной.

Первая социальная выплата предусмотрена медицинским работникам, которые трудятся только в областных государственных медицинских организациях. Она будет выплачиваться ежеквартально, начиная с 1 апреля 2024 года, в размере 150 тысяч рублей и распространяется на врачей 20 наиболее дефицитных специальностей.

Вторая социальная выплата в виде премии предусмотрена для ординаторов, совмещающих обучение с работой врачом-терапевтом или врачом-педиатром центральной районной больницы.

александр соколов(2024)|Фото: kirovreg.ru

Эта мера поддержки вводится с 1 марта 2024 года и составляет 50 тысяч рублей ежемесячно. Обе выплаты не являются заработной платой, поэтому не будут облагаться налогом.

По словам первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, в настоящее время востребованность врачей участковой службы и ряда узких специалистов в регионе достаточно высокая. Так, потребность в районных участковых врачах – не менее 40 человек, а в узких специалистах – около 190. Нагрузка на врачей, ведущих амбулаторный прием, высокая. Все это требует нового подхода к привлечению кадров и разработки мер мотивации специалистов.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

Дополним, накануне Президент России Владимир Путин анонсировал увеличение размера социальных выплат для врачей и средних медицинских работников. Если ранее врач ежемесячно к заработной плате получал социальную выплату в размере от 11500 до 18 500 руб, то с 1 марта 2024 года она составит от 29 000 до 50 000 рублей. До 1 марта для среднего медперсонала выплаты составляли от 6 500 до 8 000 рублей, после этой даты они станут от 13 000 до 30 000 рублей в дополнение к зарплате. В случае, если работник соответствует всем установленным критериям, федеральные и региональные выплаты могут суммироваться.

Наряду с этим, с 1 апреля окладная часть заработной платы медицинских работников будет увеличена на 50%. При этом уменьшения иных выплат не запланировано.

Теги: александр соколов, выплаты врачам, частные клиники, социальная выплата


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети