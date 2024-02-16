Чтобы привлечь врачей из частных клиник в государственные в Кировской области введут уникальные выплаты докторам

В Кировской области для врачей, работающих только в государственных больницах, введены специальные выплаты. Решение принято по инициативе губернатора Александра Соколова и призвано привлечь специалистов в государственную систему здравоохранения из частной.

Первая социальная выплата предусмотрена медицинским работникам, которые трудятся только в областных государственных медицинских организациях. Она будет выплачиваться ежеквартально, начиная с 1 апреля 2024 года, в размере 150 тысяч рублей и распространяется на врачей 20 наиболее дефицитных специальностей.

Вторая социальная выплата в виде премии предусмотрена для ординаторов, совмещающих обучение с работой врачом-терапевтом или врачом-педиатром центральной районной больницы.

Эта мера поддержки вводится с 1 марта 2024 года и составляет 50 тысяч рублей ежемесячно. Обе выплаты не являются заработной платой, поэтому не будут облагаться налогом.

По словам первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, в настоящее время востребованность врачей участковой службы и ряда узких специалистов в регионе достаточно высокая. Так, потребность в районных участковых врачах – не менее 40 человек, а в узких специалистах – около 190. Нагрузка на врачей, ведущих амбулаторный прием, высокая. Все это требует нового подхода к привлечению кадров и разработки мер мотивации специалистов.

Дополним, накануне Президент России Владимир Путин анонсировал увеличение размера социальных выплат для врачей и средних медицинских работников. Если ранее врач ежемесячно к заработной плате получал социальную выплату в размере от 11500 до 18 500 руб, то с 1 марта 2024 года она составит от 29 000 до 50 000 рублей. До 1 марта для среднего медперсонала выплаты составляли от 6 500 до 8 000 рублей, после этой даты они станут от 13 000 до 30 000 рублей в дополнение к зарплате. В случае, если работник соответствует всем установленным критериям, федеральные и региональные выплаты могут суммироваться.

Наряду с этим, с 1 апреля окладная часть заработной платы медицинских работников будет увеличена на 50%. При этом уменьшения иных выплат не запланировано.