"Период охлаждения" для крупных кредитов может составить два дня – Набиуллина

Так называемый "период охлаждения" перед выдачей крупного кредита может составить два дня, сообщила журналистам глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, сейчас существует такой же период для крупных денежных переводов – он будет логичным и для кредитов.

"Сейчас ведутся дискуссии с банками, надеюсь, в этом году мы сможем внести законопроект в Госдуму и – в идеале – принять его. Это не скажется на объемах кредитования", - полагает Набиуллина. В то же время, считает глава ЦБ, отказ от мгновенной выдачи кредитов может снизить уровень мошенничества.