Набиуллина не стала комментировать свое здоровье

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина не стала комментировать состояние своего здоровья. На пресс-конференции, посвященной ключевой ставке, председатель ЦБ ушла от ответа на вопрос о самочувствии.

Набиуллина 16 января собиралась участвовать в открытии Дня финансов на выставке на ВДНХ, но отменила выступление. В телеграм-каналах появились сообщения о том, что она перенесла плановую операцию.

Во время пресс-конференции журналисты напомнили Набиуллиной про судьбу ее турецкой коллеги Хафизе Гайе Эркан. Та в начале февраля подала в отставку и заявила, что не может дальше выносить давления на нее: "Как известно общественности, в последнее время против меня была организована масштабная кампания по нанесению ущерба моей репутации. Чтобы моя семья, а тем более мой невинный ребенок, которому еще не исполнилось и полутора лет, не пострадали от этого процесса еще больше, я обратилась к господину президенту".