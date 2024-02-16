Медики сообщили, что более получаса пытались реанимировать Навального*

Бригада скорой помощи за семь минут доехала до колонии в ЯНАО, где отбывал наказание Алексей Навальный*. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Лабытнангской городской больнице. Еще две минуты ушло на путь к пациенту.

"Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался", - отметили в больнице.

Напомним, Навальный скончался в ИК №3 в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. Как сообщает УФСИН России по ЯНАО, он почувствовал себя плохо сегодня после прогулки и почти сразу потерял сознание. Медработники колонии срочно прибыли к нему, также сотрудники вызвали экипаж скорой помощи. Но реанимация не помогла, врачи только констатировали факт смерти. Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти осужденного оппозиционера. Во ФСИН сообщили, что направляют комиссию в колонию, где скончался Навальный*.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга