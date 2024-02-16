Германия и Украина подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности

Германия и Украина подписали двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет ТАСС.

Конкретное содержание документа пока не известно. Телеканал NTV отмечает, что договор, по всей видимости, не подразумевает таких гарантий безопасности, которые предоставляются в рамках НАТО.

Соглашение было подписано во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. Оттуда он отправится в Париж, где, как ожидается, подпишет с президентом Франции Эмманюэлем Макроном аналогичное соглашение.

Ранее зарубежные СМИ писали, что США и Германия требуют отсрочить приглашение Украины в НАТО. Как сообщило Foreign Policy, споры усилились в связи с тем, что некоторые страны выступили против дальнейшего финансирования украинского режима. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что наложит вето на членство Украины в НАТО, что может вызвать большую войну в Европе.