Поиск пропавших бойцов в ходе СВО — задача проекта Тюменской области и Краснодона

Поиск пропавших бойцов в ходе СВО — задача проекта Тюменской области и Краснодона, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Инициативу "Никто не будет забыт" обсудили ветеранские общественные организации региона, города Краснодона и Краснодонского района. В Тюмени уже ведет свою работу общественная приемная этого проекта.

Взаимодействие с коллегами из подшефного города ЛНР позволит эффективно собирать информацию о бойцах из Тюменской области.

Встреча организаций прошла в Краснодоне. В обсуждении проекта приняли участие: председатель Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Ольга Милованова, спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко, руководитель Общественной организации ветеранов Донбасса специальных операций Александр Манохин, глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко.

Общественная приемная по поиску пропавших без вести на СВО в Тюмени расположена по адресу улица Текстильная, 1. Она работает по вторникам и четвергам с 11.00 до 16.00.

Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области, предоставленного по итогам спецконкурса 2023 года.