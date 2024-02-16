У Путина попросили денег на Миасс

Президент Владимир Путин в Челябинске во время разговора с рабочими сообщил, что Миасс включат в программу развития малых и средних городов. Студент колледжа и слесарь завода "Урал" из Миасса попросил президента дать денег на развитие малых промышленных городов. Например, того, который он представляет. По словам парня, это нужно для того, чтобы "там было интересно не только работать, но и жить".

Путин ответил, что есть две программы для развития схожего с Миассом Нижнего Тагила. Миасс заслуживает не меньшего внимания. Есть программа развития малых и средних городов, ее будут тиражировать, Миасс в нее включат.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что Миасс победил в профильном конкурсе. В Миассе реконструируют набережную, спортивные объекты.