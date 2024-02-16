Сборная Свердловской области по биатлону выиграла смешанную эстафету на Спартакиаде

В составе сборной Свердловской области выступали Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Савелий Коновалов и Кирилл Бажин. Они выиграли золотые медали Спартакиады.

Сборная Свердловской области по биатлону одержала победу в смешанной эстафете на Спартакиаде в Златоусте. Об этом Накануне.RU сообщили в Союзе биатлонистов России.



