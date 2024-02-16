Сборная Свердловской области по биатлону выиграла смешанную эстафету на Спартакиаде
Сборная Свердловской области по биатлону одержала победу в смешанной эстафете на Спартакиаде в Златоусте. Об этом Накануне.RU сообщили в Союзе биатлонистов России.
Второе место заняла команда Московской области. А замкнула тройку сильнейших сборная Красноярского края.
В составе сборной Свердловской области выступали Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Савелий Коновалов и Кирилл Бажин. Они выиграли золотые медали Спартакиады.
Биатлон. Спартакиада (Златоуст). Смешанная эстафета
1. Свердловская область – 1:06:35.9 (1+9)
2. Московская область +13.9 (0+8)
3. Красноярский край +20.8 (0+0).