Путин: Россия надеялась продавать нефть и покупать за рубежом "все высокотехнологичное"

16 Февраля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мизулина пригрозила студенту УрФУ уголовкой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Экономика Челябинская область Челябинская область Уральский ФО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Путин: Россия надеялась продавать нефть и покупать за рубежом "все высокотехнологичное"

Президент Владимир Путин в Челябинске во время разговора с рабочими сообщил, что запущена программа профессионалитета для промышленных предприятий. К 2028 г. по ней будут подготовлены 1 млн специалистов. Кроме того, он выразил мнение, что Россия надеялась продавать нефть и покупать за рубежом "все высокотехнологичное", однако после появления необходимости делать все самим, выяснила, что это возможно.

Сотрудник промышленной группы "КОНАР" поблагодарила президента за обратную связь. Девушка уточнила, что ей разрешили задать любой вопрос, однако их у нее нет.

"Вы настолько четко, ясно объясняете свою позицию, что вопросов не возникает. Есть чувство гордости за то, какой у нас президент", - сказала работник предприятия.

Представитель кадровой службы ЧТЗ Николай Яковлев заявил о необходимости разработки профстандартов, которые влияли бы на образовательные программы. Нужно привлекать для этого, например, "Уралвагонзавод", в которых входит указанный челябинский завод.

"Мы же вчера были на УВЗ, говорили с руководством. Они делают то же самое, что и тут происходит. Создан целый факультет в Уральском университете. Мы запустили программу профессионалитета, к 2028 г. должны 1 млн специалистов подготовить. Представители рабочих специальностей должны получать серьезную подготовку", - сказал Путин.

ССУЗы должны работать в тесном контакте с предприятиями. Сотрудник завода робототехники Павел Баглай просил о новых кадрах для предприятия. Он спросил президента, есть ли планы по модернизации.

"Мы с губернатором Челябинской области это обсуждали сейчас, когда ехали в машине. Надо развиваться в этом направлении. В России – 10 роботов на 1 тыс. работающих, у лидера, Южной Кореи, - 100 на 1 тыс. В пяти минутах езды от вас работает завод по производству промышленных роботов. 450 сделают в этом году. Есть программа "Производство средств производства". Давно пора обратить на это внимание", - сказал Путин.

По его словам, Россия надеялась продавать нефть и покупать за рубежом "все высокотехнологичное". А потом появилась необходимость делать все самим и оказалось, что страна может так поступать. Также Путин положительно высказался о профориентации. В частности, школьников. Особо он отметил музей, расположенный вблизи посещенного им в Нижнем Тагиле "Уралвагонзавода".

Теги: Владимир Путин, Россия, технологии


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.02.2024 15:09 Мск Путин в Челябинске изучил площадку, где делают промышленных роботов
Ранее 16.02.2024 14:00 Мск Путин прибыл в Челябинскую область в сопровождении полпреда Якушева

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети