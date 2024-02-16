Путин: Россия надеялась продавать нефть и покупать за рубежом "все высокотехнологичное"

Президент Владимир Путин в Челябинске во время разговора с рабочими сообщил, что запущена программа профессионалитета для промышленных предприятий. К 2028 г. по ней будут подготовлены 1 млн специалистов. Кроме того, он выразил мнение, что Россия надеялась продавать нефть и покупать за рубежом "все высокотехнологичное", однако после появления необходимости делать все самим, выяснила, что это возможно.

Сотрудник промышленной группы "КОНАР" поблагодарила президента за обратную связь. Девушка уточнила, что ей разрешили задать любой вопрос, однако их у нее нет.

"Вы настолько четко, ясно объясняете свою позицию, что вопросов не возникает. Есть чувство гордости за то, какой у нас президент", - сказала работник предприятия.

Представитель кадровой службы ЧТЗ Николай Яковлев заявил о необходимости разработки профстандартов, которые влияли бы на образовательные программы. Нужно привлекать для этого, например, "Уралвагонзавод", в которых входит указанный челябинский завод.

"Мы же вчера были на УВЗ, говорили с руководством. Они делают то же самое, что и тут происходит. Создан целый факультет в Уральском университете. Мы запустили программу профессионалитета, к 2028 г. должны 1 млн специалистов подготовить. Представители рабочих специальностей должны получать серьезную подготовку", - сказал Путин.

ССУЗы должны работать в тесном контакте с предприятиями. Сотрудник завода робототехники Павел Баглай просил о новых кадрах для предприятия. Он спросил президента, есть ли планы по модернизации.

"Мы с губернатором Челябинской области это обсуждали сейчас, когда ехали в машине. Надо развиваться в этом направлении. В России – 10 роботов на 1 тыс. работающих, у лидера, Южной Кореи, - 100 на 1 тыс. В пяти минутах езды от вас работает завод по производству промышленных роботов. 450 сделают в этом году. Есть программа "Производство средств производства". Давно пора обратить на это внимание", - сказал Путин.

По его словам, Россия надеялась продавать нефть и покупать за рубежом "все высокотехнологичное". А потом появилась необходимость делать все самим и оказалось, что страна может так поступать. Также Путин положительно высказался о профориентации. В частности, школьников. Особо он отметил музей, расположенный вблизи посещенного им в Нижнем Тагиле "Уралвагонзавода".