Шесть автобусов в Екатеринбурге изменят маршрут на ближайшую субботу

Шесть автобусных маршрутов в Екатеринбурге изменят схему движения на ближайшую субботу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 09.00 до 18.00 17 февраля автобусы маршрутов №№ 06, 56, 57, 67, 73 и 93 не будут останавливаться на "Улице Белякова", объезжая зону перекрытия по улицам Леваневского и Матросской. Причиной этому станет строительство газопровода на улице Белякова (от дома № 13 до № 15 на улице Белякова).

Горожан просят быть внимательными и заранее выстраивать свой маршрут. С этим может помочь информационная карта, на которой отображены все актуальные дорожные работы и перекрытия.