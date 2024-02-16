16 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге появится новая улица имени Павла Камнева

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга появится новая улица имени Павла Камнева. Решение было принято сегодня на первом в году заседание Комиссии по наименованиям топонимических объектов.

Павел Камнев – выдающийся российский конструктор и создатель ракетного вооружения, с 1996 по 2017 год возглавлявший АО "ОКБ "Новатор". Улица с его именем расположится в районе улиц Тюльпановой и Полевой.

Также утверждено переименование части улицы Коминтерна от улицы Малышева до улицы Фонвизина, где находятся только корпуса УрФУ, а именно дома №№ 1, 1 "а", 3, 4, 5, 11, 14, 14 "а" в улицу Станислава Набойченко – выдающегося ученого, авторитетного специалиста по металлургии цветных металлов. Он долгие годы занимал пост ректора Уральского политехнического института и внес заметный вклад в развитие системы высшего образования на Урале.

Помимо этого, на комиссии было решено присвоить названия двум новым остановкам трамвая в микрорайоне Солнечный у перекрестка улиц 2-ой Новосибирской и Окружной. Теперь на картах они будут обозначены как "Окружная". Это не все изменения, относящиеся к общественному транспорту: Эстонская остановка в Октябрьском районе теперь будет называться "Научно-производительное предприятие "Старт", а Лифтостроительный завод в Чкаловском районе – Молотобойцев.

Также на фасаде дома по адресу улица Первомайская, 82 появится мемориальная доска основателя Института истории и археологии УрО РАН, участника Великой Отечественной войны и известного российского ученого Александра Бакунина, проживавшего в этом доме с 1961 по 1999 годы.

Все изменения вступят в силу после подписания соответствующего постановления главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.

Теги: Екатеринбург, Солнечный, Орджоникидзевский район, улица Павла Камнева


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