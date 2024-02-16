Столтенберг - о смерти Навального*: Россия должна ответить на серьезные вопросы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна установить все факты смерти Алексея Навального* и "ответить на серьезные вопросы".

"Пока нет никакой информации, все факты должны быть установлены. Россия должна установить все факты, ответить на очень серьезные вопросы", - цитирует его РИА Новости.

ЕС возлагает на власти России ответственность за смерть Навального*, с таким заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель.

В МИД РФ отметили, что моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального* в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. "Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы", - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, Навальный скончался в ИК №3 в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. Как сообщает УФСИН России по ЯНАО, он почувствовал себя плохо сегодня после прогулки и почти сразу потерял сознание. Медработники колонии срочно прибыли к нему, также сотрудники вызвали экипаж скорой помощи. Но реанимация не помогла, врачи только констатировали факт смерти.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга